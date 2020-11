Montan trägt Trauerflor: Große Bestürzung nach Tod von Alexander Wolf

Der folgenschwere Unfall hatte sich am Montagabend ereignet: Alexander Wolf war mit seinem E-Mountainbike auf der Straße von Auer nach Montan gegen 17.30 Uhr von einem Kleinlaster touchiert worden. Dadurch stürzte er so schwer auf die Straße, dass er bewusstlos liegen blieb.Am Mittwoch dann die traurige Nachricht: Der 13-Jährige erlag am Dienstag im Bozner Krankenhaus den schweren Verletzungen , die er sich beim Unfall zugezogen hatte.Trauer und Bestürzung sind groß. Alexander Wolf war in Montan und darüber hinaus bekannt und beliebt.„Die Dorfgemeinschaft von Montan ist zutiefst erschüttert über den Tod des 13-Jährigen. Wir trauern um einen hoffnungsvollen jungen Bürger und sind in diesen schweren Stunden und unermesslichem Schmerz der Familie nahe“, sagt Bürgermeisterin Monika Delvai.Der 13-Jährige galt als begeisterter junger Sportler. Er war unter anderem als Skifahrer beim ASC Jochgrimm aktiv.Alexander Wolf besuchte die deutschsprachige Mittelschule in Neumarkt. Um ihn trauern seine Eltern sowie sein jüngerer Bruder.

stol/d