<BR \/>Der Alarm wurde gegen 7.45 Uhr ausgelöst. Die sogenannte Ground Control, die die Sprünge im Sarcatal überwacht, verständigte die einheitliche Notrufnummer. Der Basejumper befand sich in einem Geländeabschnitt mit instabilem Untergrund und Geröll.<BR \/><BR \/> Zum Zeitpunkt des Notrufs war sein Zustand jedoch gut. Glücklicherweise verfing sich der Schirm an einem Felsvorsprung, sodass sich der Mann teilweise auf einem kleinen Felsband abstützen konnte, bis Hilfe eintraf.<BR \/><BR \/><BR \/>Die einheitliche Notrufzentrale alarmierte die Bergrettungsstation Riva del Garda. Gleichzeitig begaben sich fünf Einsatzkräfte nach Gaggiolo, um die Hubschrauberrettung zu unterstützen.<h3>\r\nZugang zur Felswand gestaltete sich schwierig<\/h3>Besonders schwierig gestaltete sich der Zugang zur Felswand. Der Hubschrauber brachte zwei Bergretter in die Nähe des Unfallorts. Sie wurden mit der Seilwinde oberhalb der Position des Mannes abgesetzt. Diese Vorsichtsmaßnahme war notwendig, um zu verhindern, dass der Luftstrom des Rotors den Schirm aufblähen und dadurch den Basejumper zum Absturz bringen könnte.<BR \/><BR \/>Anschließend richteten die Retter zwei Abseilstrecken von jeweils 60 Metern sowie eine 30 Meter lange Querung ein. So gelang es ihnen, den Mann zu erreichen und zu sichern.<BR \/><BR \/>Nachdem sie auch den Schirm geborgen hatten, bereiteten die Einsatzkräfte den Basejumper für die Bergung mit der Seilwinde des Hubschraubers vor.<BR \/><BR \/>Der Rettungseinsatz wurde gegen 10.30 Uhr abgeschlossen – knapp drei Stunden nach Eingang des Notrufs. Am Landeplatz wurde der Mann von der medizinischen Besatzung untersucht und anschließend zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht.