Suche weiterhin ergebnislos – Morgen ab 5 Uhr Früh wird weitergesucht

Seit 5 Uhr morgens suchten am Dienstag die Taucher der Freiwilligen Feuerwehren, die Wasserrettung Südtirol, eine Drohnenstaffel, die Bergrettung, Hundestaffeln und Behörden erneut nach dem vermissten Michael Hafner aus Andrian. Am Nachmittag hat man die Suche wegen der Gewitter abgebrochen. Am Mittwochfrüh um 5 Uhr geht die Suche wieder weiter.