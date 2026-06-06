Beide Gewässer erhielten die begehrten „Fünf Segel“ – ein Gütesiegel, das nur an Seen mit besonders hoher Wasser- und Luftqualität vergeben wird. Damit zählen sie zu einer kleinen Gruppe von Top-Gewässern im gesamten Land.<BR \/><BR \/>In der italienweiten Rangliste landet der Montiggler See auf dem dritten Platz, der Völser Weiher folgt auf Rang fünf. An der Spitze steht wie bereits seit Jahren der Molvenosee im Trentino, der die Wertung nun bereits zum elften Mal in Folge anführt.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden in Italien lediglich zehn Seen mit der Höchstnote ausgezeichnet. Drei davon liegen im Raum Südtirol\/Trentino – mehr als in jeder anderen Region. Dahinter folgen Piemont, Venetien und die Lombardei mit jeweils zwei Seen, während ein weiterer ausgezeichnete See in den Abruzzen liegt.<BR \/><BR \/>Neben den Seen hat die Bewertung auch Küstenabschnitte berücksichtigt: 20 Strände erhielten ebenfalls die „Fünf Segel“, darunter der Strand von Pollica in der Provinz Salerno, der als bester Küstenabschnitt hervorgehoben wurde.<BR \/><BR \/>Die Bewertung basiert auf dem Reisehandbuch „Guida Blu“, das neben Umweltqualität heuer erstmals auch Orte berücksichtigt, die konkrete Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umgesetzt haben.