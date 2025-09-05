„Auf der Tagesordnung war nur der Rücktritt aus der Gesellschaft vorgesehen“, sagt Bürgermeister<b> Stefan Ilmer<\/b> . <BR \/><BR \/>„Das hätte zur Folge gehabt, dass die Gemeinde ihre Anteile von 42,12 Prozent nur der Gesellschaft zur Verteilung unter den verbleibenden Gesellschaftern entsprechend deren Beteiligungsquote überlässt.“ <BR \/><BR \/>Man wolle aber eine weitere Option haben: „Wir möchten auch die Möglichkeit schaffen, die Anteile im Rahmen einer Privatverhandlung veräußern zu können.“ In etwa zwei Wochen wird der Rat wieder zusammentreten.