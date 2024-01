Die Nachbarn der in Bozen ermordeten Alexandra Elena Mocanu (35) und ihrem Lebensgefährten Avni Mecja (27) sind wichtige Zeugen. Auch anhand dessen, was sie am Samstagabend gehört haben wollen, rekonstruieren die Ermittler, was in der Wohnung in der Trieststraße 42/D in Bozen passiert sein könnte.