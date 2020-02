Mord an Alexandra Riffeser: Beutel zu 30 Jahren Haft verurteilt

Ihm wurde zur Last gelegt, seiner damals 34-jährigen Frau Alexandra Riffeser 42 Messerstiche versetzt und sie damit getötet zu haben.Am gestrigen Donnerstag hatte die Verteidigung das Wort und setzte noch einmal alles daran, Argumente vorzubringen, die dazu beitragen können, das Strafmaß für ihren Mandanten zu senken. Johannes Beutels Verteidiger Alessandro Tonon und Marco Ferretti stellten am Donnerstag in Abrede, dass ihr Mandant grausam gehandelt habe.Doch Richter Emilio Schönsberg blieb bei den von der Staatsanwaltschaft geforderten 30 Jahren Haft.

