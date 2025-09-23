Am 13. August 2023 war der Leichnam von Celine Frei Matzohl in der Wohnung ihres ehemaligen Freundes Omer Cim in Schlanders aufgefunden worden – am Fußboden im Wohnzimmer, in einer Lache ihres Blutes. Laut Autopsie war die 20-Jährige durch Messerstiche verletzt worden, zwei davon waren tödlich. Omer Cim war noch am selben Tag unter dringendem Tatverdacht verhaftet und ins Bozner Gefängnis gebracht worden. <BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft hält ihm erschwerend vor, dass er mit Vorbedacht gehandelt habe und dass er mit dem Opfer eine Beziehung unterhielt. Wenn auch nur einer der beiden Erschwernisgründe vorliegt, sieht der Gesetzgeber lebenslange Haft vor. <BR \/><BR \/>Zusätzlich wird Cim noch der Bedrohung, der Körperverletzung und des Widerstands bezichtigt. Omer Cim befindet sich seit seiner Verhaftung am Tag nach dem Mord in vorbeugender Verwahrungshaft hinter Gittern. <BR \/><BR \/>Das Schwurgerichtsverfahren am Bozner Landesgericht befindet sich in seiner Endphase.