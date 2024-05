Filippo Turetta, der unter dem Vorwurf des Mordes an seiner Ex-Freundin Giulia Cecchettin nahe Leipzig verhaftet worden ist, wartet in der Justizvollzugsanstalt Halle auf die Auslieferung nach Italien. Der Vater von Filippo, Nicola Turetta, trat gestern nach einem ersten kurzen Aufeinandertreffen am Sonntagabend bei einem Trauerzug in Vigonovo – dem Ort, in dem Giulia lebte – erneut in Kontakt mit Gino Cecchettin, dem Vater der toten Giulia. von Micaela Taroni