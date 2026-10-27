Diesem Schuldspruch ist jetzt Rechtskraft erwachsen, da das Kassationsgericht in Rom die Beschwerde von Nwekes Verteidigung abgewiesen hat. Damals hatte die Verteidigung das Gericht zu überzeugen versucht, dass Chukwuka Nweke zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig und damit nicht schuldfähig gewesen sei. Deshalb sollte er in einer gesicherten psychiatrischen Einrichtung betreut werden. <BR \/><BR \/>Auch wurde beanstandet, dass das Gericht den 38-Jährigen nicht nur für schuldig befunden hatte, auf Iris Setti in der Nacht auf den 6. August 2023 brutal eingeprügelt und ihr einen Ring vom Finger geraubt zu haben, sondern ihr auch sexuelle Gewalt angetan zu haben. <BR \/><BR \/>Wie berichtet, war die 61-Jährige ihren schweren Verletzungen unmittelbar nach der Attacke erlegen. Das Berufungsschwurgericht rüttelte jedoch keinen Millimeter am Urteil erster Instanz, und das römische Höchstgericht hat das Urteil nun bestätigt. <BR \/><BR \/>Die Rechtsanwälte der Familie Setti, Andrea de Bertolini und Giovanni Rambaldi, hatten bereits seinerzeit einen Antrag auf Entschädigung für die Angehörigen von Opfern von Femizid und häuslicher Gewalt gestellt. „Ein Antrag, von dem wir hoffen, dass er nun, da alle drei Instanzen abgeschlossen sind, zügig bewilligt wird“, sagte de Bertolini. Iris Settis Hinterbliebene zeigten sich erleichtert, dass der Fall nun endlich abgeschlossen ist. <BR \/><BR \/>„Natürlich wird der Schmerz über die Brutalität dessen, was Iris erlitten hat, niemals vergehen. Aber die Verurteilung zu lebenslanger Haft ist gerecht – nicht aus Rachegründen, sondern aus Respekt vor Iris“, so die Rechtsanwälte der Nebenkläger.