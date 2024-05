Mord an Saman Abbas: Mutter in Pakistan festgenommen

Die Hintergr√ľnde

Die Mutter von Saman war im Dezember 2023 zusammen mit ihrem Ehemann f√ľr den Mord an ihrer Tochter vom Gericht in Reggio Emilia schuldig gesprochen worden.Um der Justiz zu entgehen, waren beide bereits am 1. Mai 2021 in ein Flugzeug nach Pakistan , ihr Heimatland, gestiegen. Seitdem wurden sie mit internationalem Haftbefehl gesucht.Der Vater, Shabbar Abbas, wurde gefunden und am 1. September wieder nach Italien eingeflogen. Die Mutter hingegen blieb verschwunden, bis sie k√ľrzlich von der pakistanischen Polizei in einem Dorf an der Grenze zur Region Kaschmir gefunden wurde. Nazia Shaheen wurde festgenommen und soll nun an Italien ausgeliefert werden, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Saman war in der Nacht des 30. April 2021 aus ihrem Wohnort Novellara verschwunden und erst nach langer Suche tot gefunden worden. Wahrscheinlich wurde sie ermordet, weil sie sich weigerte, einen Cousin in Pakistan zu heiraten und dorthin zu ziehen.