Mord an Saman – Vater abgehört: „Habe meine Tochter getötet“

Etwas mehr als einen Monat nach Samans Verschwinden hat der Vater das Verbrechen während eines Telefonats mit einem Verwandten in Italien gestanden, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.„Ich habe meine Tochter getötet“, sagte Shabbar Abbas am 8. Juni 2021. Da war er bereits nach Pakistan geflohen.Das Gespräch ist Teil des Prozesses, der im Februar gegen die Familie des 18-jährigen Mädchens beginnen wird.Saman war in der Nacht des 30. April 2021 aus ihrem Wohnort Novellara verschwunden. Die Ermittler, die Staatsanwaltschaft und die Carabinieri von Reggio Emilia sind sicher: Sie wurde ermordet, weil sie sich weigerte, einen Cousin in Pakistan zu heiraten und dorthin zu ziehen.Am 10. Februar 2023 werden die 3 Verwandte von Saman, die in den letzten Monaten in Frankreich und Spanien verhaftet wurden, in Reggio Emilia vor Gericht gestellt: ihr Onkel Danish Hasnain und ihre beiden Cousins Ikram Ijaz und Nomanhulaq Nomanhulaq. Auch ihre Eltern Shabbar Abbas und Nazia Shaheen sollen sich vor Gericht verantworten, doch sie sind beide noch auf freiem Fuß in Pakistan.„Für mich ist die Würde anderer nicht wichtiger als meine eigene“, zitiert die Ansa Samans Vater im abgehörten Telefonat. „Ich habe meinen Sohn in Italien gelassen (Samans jüngerer Bruder, der jetzt in einer geschützten Gemeinschaft lebt, Anm. d. Red.) Ich habe meine Tochter umgebracht.“