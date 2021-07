Mord im Trentino: Lebenslang für den Ehemann

Gefunden worden war der Leichnam der Frau im Park des beliebten Gartenlokals „Sesto Grado“ in Nago oberhalb des Gardasees. Das Ehepaar hatte dort die Nacht verbracht. Noch am frühen Abend stellte Marco Manfrini ein gemeinsames Foto ins soziale Netzwerk Facebook.Später soll es zu einem Streit gekommen sein. Zur Sperrstunde des Lokals sollen die beiden schließlich darum gebeten haben, im Garten übernachten zu dürfen.Für alles, was danach geschah, gibt es folglich keine Zeugen mehr. Der Ehemann gab später an, sich an nichts erinnern zu können. Als er am Morgen im Garten des Lokals zu sich kam, wo er offensichtlich die Nacht neben seiner toten Frau verbracht hatte, rief Marco Manfrini selbst die Carabinieri. Von Beginn an galt er als Hauptverdächtiger.

stol/ansa