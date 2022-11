Mord in Ancona: Sohn ersticht Mutter mit einer Schere

Die 84-jährige Maria Bianchi lebte mit ihrem 56-jährigen Sohn Michele Quadraroli in einer Wohnung in San Severino Marche in der Provinz Macerata – in derselben Straße liegt die örtliche Carabinieri-Kaserne.Die beiden betrieben im Ort eine Bar und waren sehr bekannt. Die Hintergründe der Tat liegen noch im Dunkeln.Der Übergriff begann nach Meldungen lokaler Medien im Schlafzimmer der Frau und endete im Badezimmer. Der 56-Jährige soll versucht haben, die Leiche in Brand zu setzen. Sein Arzt schlug Alarm, nachdem er telefonischen Kontakt mit ihm hatte.Die Carabinieri verhafteten Quardraroli noch in der Nacht. Dieser habe letzthin unter grippeähnlichen Symptomen gelitten und die Bar einige Tage geschlossen gehalten. Wegen psychischer Probleme war er seit einiger Zeit in Behandlung gewesen.