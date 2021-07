Mord in Bruneck: Ein einziger Stich führte zum Tod

Oskar Kozlowski (23), der unter dringendem Tatverdacht in U-Haft sitzt, soll am morgigen Samstag vor dem Haftrichter aussagen.Durch den Stich in die Halsschlagader dürfte Maxim Zanella innerhalb kürzester Zeit einen hohen Blutverlust erlitten haben. Dies hat schließlich zu einem hämorrhagischen Schock und zum Tod des 30-Jährigen geführt.Bei der Autopsie konnten keine Abwehr- oder sonstigen Verletzungen festgestellt werden.Beim Eintreffen von Notarzt, Carabinieri und Feuerwehr war Zanella schon tot.

