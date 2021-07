Mord in Bruneck: Haftprüfung am Samstagvormittag

Ob Oskar Kozlowski am Samstagvormittag vor dem Haftrichter eine Aussage machen wird, ist noch unklar. Laut seinen Anwälten will er aber erstmals erklären, was in der Wohnung in Bruneck in der Nacht auf Mittwoch passiert ist. Wie berichtet , wurde der 30-jährige Maxim Zanella in der Nacht auf Mittwoch in seiner Wohnung in Bruneck getötet.Das Erste Ergebnis der Autopsie am 30-Jährigen ergab, dass ein einziger Messerstich zum Tod führte ( STOL hat berichtet ). Ansonsten weist seine Leiche keinerlei Abwehr- oder sonstige Verletzungen auf.Das Motiv ist noch immer völlig unklar.

em/jot