Mord in Bruneck: Mann in Wohnung erstochen

Die furchtbare Tat ereignete sich ersten Ermittlungen zufolge gegen Mitternacht in der Groß-Gerau-Promenade in Bruneck.Der 30-jährige Maximum Zanella, in Russland geboren, aber bereits seit Jahren in Bruneck wohnhaft, war in seiner Wohnung niedergestochen worden.Nur wenig später wurde ein 23-jähriger Pole, ebenfalls seit längerem in Bruneck wohnhaft, von den Behörden festgenommen: Er soll sich bei der Tat verletzt und in die Notaufnahme begeben haben, wo er die Bluttat gestanden haben soll.Der Bluttat soll ein Streit zwischen den beiden polizeibekannten Männern vorangegangen sein. Anschließend soll der Pole die Tatwaffe sowie ein Handy in die Rienz geworfen haben.Die Behörden sind vor Ort, um den Tatort und eventuelle Spuren zu sichern, die Freiwillige Feuerwehr Bruneck und die Wasserrettung Bruneck suchen in der Rienz nach der Tatwaffe und dem Handy.

stol