„Er beteuert offenbar seine Unschuld, aber das Gespräch war so kurz und die Umstände sind so heikel, dass man vorsichtig sein muss“, erklärte Verteidiger Cicciarelli im Anschluss an das Treffen mit seinem Mandanten. <BR \/><BR \/>Er beschrieb Mamdouh als einen „sanftmütigen, freundlichen und ruhigen Mann“, der nicht bestreite, das Opfer gekannt zu haben, wohl aber, dass er etwas mir dem Mord zu tun habe.<BR \/><BR \/>Heute hat der Tatverdächtige die Möglichkeit, dem Haftrichter und dem Staatsanwalt seine Version der Ereignisse zu schildern<BR \/><BR \/> Indes glauben die Ermittler, den genauen Todeszeitpunkt von Mauro Sbetta enger eingrenzen zu können. Aufnahmen von Überwachungskameras sollen belegen, dass Khalid Mamdouh den 68-Jährigen am Samstag, den 10. Jänner, um 20.30 Uhr daheim besucht hat – offenbar, um gemeinsam zu Abend zu essen. Mamdouh habe Bier mitgebracht. <BR \/><BR \/>Doch die Stimmung in der Wohnung dürfte bald umgeschlagen sein: Den Erhebungen nach hatte Sbetta um 22.30 Uhr noch ein WhatsApp verschickt. Danach hat er nicht mehr auf sein Handy zugegriffen. Sbetta hatte zwar versucht, seinem Angreifer zu entkommen – wie etliche Blutspuren im Haus beweisen. <BR \/><BR \/>Offenbar hatte er aber keine Möglichkeit mehr, einen telefonischen Hilferuf abzusetzen. Die Ermittler deuten dies dahingehend, dass der 68-Jährige dies nicht mehr tun konnte – er also unmittelbar nach 22.30 Uhr ermordet wurde.