Mord in Lana: Eine Beziehungstat, viele offene Fragen

Ein Messerstich ins Herz, mitten im Dorf, an einem sonnigen Sonntagnachmittag: Der Mord an Maria Waschgler im Seniorenwohnheim Lorenzerhof in Lana hat viele Menschen, weit über Lana hinaus, tief erschüttert. Viele Fragen stehen im Raum. Einige Hintergründe der Tat sind aber bereits bekannt.