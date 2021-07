Mord in Lana: Frau im Garten des Seniorenwohnheims erstochen

Das Opfer ist die 78-jährige Maria Waschgler aus Lana. Ihr Lebensgefährte, der österreichische Staatsbürger Karl E. (87), soll ihr im Park des Seniorenwohnheims, in dem sie lebte, auf einer Bank ein Küchenmesser in die Brust gestochen und sie damit getötet haben.Maria Waschgler hatte gegen 16.30 Uhr mit ihrem Rollator im Park des Heims einen kleinen Spaziergang unternommen – begleitet von Karl E., der dort nur zu Besuch war. Als sie sich auf eine Bank setzten, so erste Rekonstruktionen, habe Karl E. ein Küchenmesser gezückt und es Maria Waschgler in die Brust gerammt. Das Messer hatte er offenbar in seiner Hosentasche verborgen und auf diese Weise unbemerkt in das Heim gebracht.Angestellte des Heims versuchten sofort, Maria Waschgler zu Hilfe zu eilen – doch vergebens: Auch Notarzt und Sanitäter des Weißen Kreuzes Lana, die sie alarmiert hatten, konnten das Leben der Seniorin nicht retten.Karl E. ließ sich ohne Gegenwehr von den Heimangestellten festhalten. Die Carabinieri von Lana nahmen ihn später fest.Maria Waschgler war in Lana sehr bekannt und für ihre gesellige Art geschätzt: Sie hatte bis zu ihrer Pensionierung in Oberlana am Gries ein Lebensmittelgeschäft geführt.

lu/fm/hof/kn