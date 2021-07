Mord in Lana: Mutmaßlicher Täter in der Psychiatrie

Wie Verteidiger Nichola Nettis erklärt, sei sein Mandant derzeit noch nicht in der Lage, eine Aussage zu machen: Er habe selbst auf Fragen, die nichts mit der Bluttat zu tun haben, nur bedingt antworten können, manche Aussagen hätten hingegen keinen Sinn ergeben.Der 87-Jährige wurde in die Psychiatrie am Krankenhaus Meran überstellt, wo man nun auf eine Besserung seines geistigen Zustands wartet.Die Verteidigung wird auf jeden Fall ein psychiatrisches Gutachten beantragen. Wann der mutmaßliche Täter verhört werden kann, steht noch nicht fest. Lanas Bürgermeister Harald Stauder zeigte sich überrascht und schockiert von der Bluttat: „2 ältere Menschen, die im Dorf bekannt und beliebt waren, sind Opfer und Täter geworden. Für die Bevölkerung ist das ein unvorstellbares Szenario.“Engelmayr war nach der Tat umgehend in Gewahrsam gebracht worden. Das Tatmotiv und viele andere Details sind derzeit noch ein Rätsel und Gegenstand der Ermittlungen.

liz