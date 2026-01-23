Der Trienter Untersuchungsrichter Gianmarco Giua hatte verfügt, dass der tatverdächtige Khalid Mamdouh (40) hinter Gittern bleiben muss. In seiner 19-seitigen Verfügung befand der Richter, dass die einzige, bisher vorstellbare These auf eine vorsätzliche Tat hindeute. <BR \/><BR \/>Der tödliche Angriff auf Mauro Sbetta sei aus noch ungeklärten Gründen erfolgt, die jedoch „wahrscheinlich“ mit Geld im Rahmen der persönlichen Beziehung der beiden Männer zu tun hätten. Den Ermittlungen zufolge habe das Opfer regelmäßig Geld auf Mamdouhs Prepaid-Karte überwiesen – etwa hundert Euro monatlich. Auch habe Mamdouh – wie Familienangehörige berichtet hätten – am Tag nach dem Mord 600 Euro Bargeld in der Tasche gehabt. <BR \/><BR \/>Seine Schwester habe ihn in einem aufgewühlten und verwirrten Zustand vorgefunden, er sei betrunken gewesen und habe möglicherweise Drogen genommen. Mamdouh habe mehrere Geldscheine auf den Boden geworfen und gesagt, dass er sich mit jemandem gestritten habe. „Ich komme ins Gefängnis, ich komme ins Gefängnis“, habe er wiederholt. <BR \/><BR \/>Nachdem Mauro Sbettas Leichnam gefunden worden war, habe ihn ein Familienmitglied gefragt, ob er etwas damit zu tun habe. Da habe Mamdouh dies entschieden verneint. Bei der Haftprüfung im Trienter Gefängnis in Anwesenheit seines Verteidigers Filippo Fedrizzi hat der 40-Jährige dann die Aussage verweigert.