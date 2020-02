Mord an Fatima Zeeshan: Ehemann zu keiner Aussage fähig

Wie berichtet ist in Vierschach am vergangenen Donnerstag die 27-jährige schwangere Fatima Zeeshan tot aufgefunden worden. Wie die Autopsie ergab, wurde sie getreten, geschlagen und schließlich erstickt. Der dringend tatverdächtige Ehemann Mustafa Zeeshan wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt.