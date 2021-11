Mord von Vierschach: Was sich im Haus wirklich abspielte

Die 27 Jahre junge Fatima Zeeshan wird in der Nacht auf den 30. Jänner 2020 in Vierschach brutal ermordet; mit ihr stirbt ihre noch ungeborene Tochter. Der Mann bzw. Vater gibt später an, sich nicht zu erinnern, er leidet an einer Schlafstörung. Hat er also unbewusst im Schlaf getötet? Eine schockierende und schwer belastende Aussage am Rande des Schwurgerichtsprozesses lässt an dieser Version größte Zweifel aufkommen.