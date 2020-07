Mordalarm in Gerasdorf - Mann mit Kopfschuss getötet

Mordalarm in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg): Am Samstagabend ist ein Mann in der Nähe eines Einkaufszentrums getötet worden. Das bestätigte der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich, Walter Schwarzenecker, der APA. Die Exekutive sei gegen 19.30 Uhr verständigt worden. Eine Großfahndung sei im Laufen, teilte Schwarzenecker mit.