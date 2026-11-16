Der 35-Jährige wurde festgenommen, U-Haft wurde beantragt. Der einschlägig vorbestrafte Mann leidet den Angaben zufolge an einer psychischen Erkrankung.<BR \/><BR \/>Das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt wegen des Verdachts des Mordes und Mordversuchs, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit. Zu dem Vorfall kam es am Sonntag kurz nach 23.00 Uhr im Zuge einer Auseinandersetzung. Der 30-Jährige wurde im Halsbereich schwer verletzt. Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen starb der Mann noch am Tatort, berichtete die Polizei. <BR \/><BR \/>Der Ehefrau des 30-Jährigen wurde durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper und den Hals verletzt. Die 31-Jährige konnte in ein Nachbarhaus flüchten, sie wurde mit schweren Blessuren in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Bruder des Verdächtigen hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.<h3>\r\nVerdächtiger machte keine Angaben<\/h3>Der Verdächtige machte in der Einvernahme durch die Polizei keine Angaben, er wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft hat Untersuchungshaft beantragt. Eine Obduktion wurde angeordnet, teilte Sprecherin Ulrike Breiteneder auf APA-Anfrage mit. Weiters wurde eine Blutuntersuchung beim 35-Jährigen in Auftrag gegeben, um zu prüfen, ob er durch Substanzen beeinträchtigt war.<BR \/><BR \/>Der Beschuldigte sei bereits mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten verurteilt worden, zuletzt im Jahr 2012, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz. Der Mann ist zudem amtsbekannt. „Das Messer wurde sichergestellt“, sagte Breiteneder. Die Stichwaffe habe eine gekrümmte Form, eine Gesamtlänge von 22 Zentimetern und eine zehn Zentimeter lange Klinge.