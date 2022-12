Mordfall Agitu: Es bleibt bei 20-jähriger Haftstrafe

Agitu am 29. Dezember 2020 ermordet

Am 14. Februar wurde Adams von Richter Enrico Borrelli in einem verkürzten Verfahren des vorsätzlichen Totschlags und der sexuellen Nötigung für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren und acht Monaten verurteilt.Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtstrafe von 19 Jahren und vier Monaten beantragt, während die Staatsanwaltschaft in der Berufung die Bestätigung des in erster Instanz verhängten Urteils forderte.Der Anwalt Andrea De Bertolini, der Agitus Brüder vertritt, äußerte sich zufrieden, während Zilio beim Verlassen des Gerichtssaals erklärte, er werde die Urteilsbegründung abwarten, um eine mögliche Berufung beim Kassationsgerichtshof zu erwägen.Der 33-jährige Ghanaer Suleiman Adams hatte am 29. Dezember 2020 in Frassilongo im Trentino die weithin bekannte Ziegenzüchterin Agitu Ideo Gudeta getötet.Agitu galt als Beispiel für gelungene Integration im Alpenraum.