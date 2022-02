Mordfall Barbara Rauch: 26 Jahre Haft für Lukas Oberhauser

Der Mord an Barbara Rauch hatte in Südtirol große Bestürzung ausgelöst. Oberhauser wurde am Freitag für schuldig befunden, Barbara Rauch am 9. März 2020 in ihrer Vinothek „Bordeauxkeller“ in Eppan getötet zu haben. Der Staatsanwalt hatte 24 Jahre Haft gefordert.Erschwerend hinzu kommt, dass Oberhauser sein Opfer gestalkt hat, dass der Mord mit Vorbedacht begangen wurde und dass die zeitlichen und örtlichen Umstände ausgenutzt wurden, sodass sich das Opfer bei der Tat nicht wehren konnte. Der Vorwurf der Grausamkeit wurde vom Gericht hingegen nicht anerkannt.Das Gericht hat außerdem eine teilweise Zurechnungsfähigkeit erkannt: Daher muss Oberhauser vor Haftantritt 3 Jahre in die Anstalt von Pergine.Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Oberhauser kann Berufung dagegen einlegen.

stol