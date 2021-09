Mordfall Barbara Rauch: Beschenkt, beleidigt, mit SMS bombardiert

Starr sitzt Lukas Oberhauser im Gerichtssaal, den Blick zum Boden gerichtet. Seine Hände sind verschränkt, nur die Finger flattern nervös, während Barbara Rauchs Lebensgefährte und ihre Schwester schildern, wie er die junge Familie mit Nachrichten bombardiert und mit ungewollten Geschenken überhäuft hat.Barbara Rauchs Lebensgefährte Philipp Carli ist gezeichnet von dem Schicksalsschlag, der ihn am 9. März 2020 ereilte, als Lukas Oberhauser – wie ihm vorgeworfen wird – die junge Frau in ihrem Lokal, dem „Bordeauxkeller“ in Eppan, getötet hat. Während seiner Zeugenaussage muss er sich immer wieder sammeln, die Erinnerungen scheinen ihn zu überwältigen.Dann rekonstruiert er aber Schritt für Schritt vor dem Bozner Schwurgericht, was Barbara Rauch, aber auch er mitgemacht hatte. Dabei sitzt er mit dem Rücken zu Lukas Oberhauser, der zusätzlich durch einen weißen Paravent verdeckt ist.Carli berichtete, wie seine Familie vor der Tat jahrelang von Oberhauser verfolgt und bedrängt wurde. Seine Lebensgefährtin sei deshalb um ihre Unversehrtheit besorgt gewesen. Immer wieder habe Oberhauser die junge Familie gegen ihren Willen mit teuren Geschenken überhäuft, bis es zu einer Anzeige wegen Stalkings kam.Im Dezember 2018 habe Oberhauser mit einem Messer das Schild von Barbara Rauchs Vinothek „Bordeauxkeller“ zerstört. Immer wieder verschickte er außerdem SMS mit bedrohlichem Inhalt und postete negative Rezensionen über das Lokal in den sozialen Netzwerken.

rc/stol