Mordfall Barbara Rauch: Prozessfähigkeit am Prüfstand

Lukas Oberhauser steht unter dem dringenden Verdacht, Barbara Rauch in der Nacht auf den heurigen 10. März in ihrem Lokal „Bordeauxkeller“ in Eppan mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Oberhauser sitzt im Bozner Gefängnis in U-Haft.Sein Verteidiger Karl Pfeifer hat ein psychiatrisches Gutachten im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens beantragt – ein Antrag, dem jetzt stattgegeben wurde. Voraussichtlich wird der U-Richter Dr. Ivano Simioni, Facharzt für Psychiatrie am Krankenhaus Bruneck, mit der Erstellung des Amtsgutachtens beauftragen.

