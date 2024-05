Mordfall Celine Frei Matzohl: Drängen auf Psycho-Gutachten

<?ZP?>Celine Frei Matzohl (21)<?FW "2pt"?><?PH PHFormat="$($IptcQue$/)"_?><?PH PHFormat="$($IptcAN)"_?>

Indiskretionen zufolge sollen einige Vorfälle im Gefängnis darauf hingewiesen haben, dass der türkischstämmige Tatverdächtige und Ex-Freund des Mordopfers, Omer Cim, unter einer psychischen Störung leiden könnte. Aus diesem Grund könnten seine Verteidigerinnen bereits im Rahmen der Vorverhandlung am 13. Juni ein psychiatrisches Gutachten beantragen.Ob der zuständige Vorverhandlungsrichter den Antrag auf ein psychiatrisches Gutachten annehmen wird, bleibt offen. Fix ist nur der Termin für die Verhandlung: Der kommende 13. Juni.Wie berichtet, hatten die Carabinieri am 13. August 2023 den leblosen Körper von Celine Frei Matzohl in der Wohnung ihres Ex-Partners Omer Cim aufgefunden. Im gesamten Vinschgau suchten die Ordnungshüter nach Cim und konnten ihn schließlich noch am selben Nachmittag in der Nähe des Haider Sees dingfest machen. Cim wurde in der Folge verhaftet und ins Gefängnis gebracht, wo er seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Ende April wurden die Ermittlungen gegen Cim abgeschlossen – die Staatsanwaltschaft Bozen kündigte an, Anklage gegen den jungen Mann erheben zu wollen – wegen vorsätzlichem Mord, Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Bedrohung und Körperverletzung. Die letzten beiden Anklagepunkte beziehen sich auf einen Vorfall, der sich bereits im Juni 2023 ereignet haben soll.