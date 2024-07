Mordfall Celine Frei Matzohl: Hauptverfahren gegen Omer Cim

Cim ist angeklagt, im August 2023 in Schlanders seine Ex-Freundin Celine Frei Matzohl an ihrem 21. Geburtstag getötet haben. STOL hat berichtet. Heute hat Untersuchungsrichter Emilio Schönsberg die Anhörung Cims ist für den 17. September angesetzt. Er wird sich in einem Hauptverfahren vor dem Schwurgericht Bozen verantworten müssen.Cim wird nicht nur der Mord an Celine Frei Matzohl vorgeworfen, sondern muss sich auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung verantworten.