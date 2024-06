Nach dem Abschluss der Ermittlungen zum Mord an Celine Frei Matzohl (21) steht nun ein Termin für die Vorverhandlung fest: Am 13. Juni wird am Bozner Landesgericht über die Einleitung des Hauptverfahrens gegen Omer Cim befunden. Die Verteidigung könnte dann bereits ein psychiatrisches Gutachten für Cim beantragen, der verdächtigt wird, Frei Matzohl im August 2023 in seiner Wohnung getötet zu haben.