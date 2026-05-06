Trotz jahrelanger Gerüchte standen sie nie offiziell unter Verdacht: Die Schwestern Stefania und Paola Cappa wurden nun erneut von den Ermittlern vernommen. Stefania Cappa verbrachte zweieinhalb Stunden bei den Beamten, ihre Schwester Paola wurde etwas kürzer befragt. <BR \/><BR \/>Laut ihrem Anwaltsteam, bestehend aus Antonio Marino, Gabriele Casartelli und Valeria Mettica, zeigten sich die Schwestern bei den Anhörungen äußerst hilfsbereit. Damit hätten sie erneut ihren Respekt gegenüber den Behörden unterstrichen – eine Haltung, die sie bereits seit Beginn der Ermittlungen vor fast zwei Jahrzehnten pflegen.<BR \/><BR \/>Die Befragung der Cousinen, die zum Tatzeitpunkt 23 Jahre alt waren und zum engsten Umfeld des Opfers gehörten, konzentrierte sich auf ein zentrales Puzzleteil: unerwünschte Annäherungsversuche.<BR \/><BR \/>Bereits im Jahr 2007 hatte Paola Cappa die Vermutung geäußert, Chiara könnte Ziel eines beharrlichen Verehrers gewesen sein. Diese „Leidenschaftsspur“ deckt sich exakt mit der neuen Hypothese der Staatsanwaltschaft Pavia, die das bisherige Urteil ins Wanken bringt:<BR \/> Nicht Alberto Stasi – der rechtskräftig verurteilte Ex-Freund – soll die Tat begangen haben, sondern der damals 19-jährige Andrea Sempio. <BR \/>Der Freund von Chiaras Bruder Marco könnte das Mädchen aus Wut über eine Zurückweisung mit mindestens zwölf Schlägen gegen Kopf und Gesicht getötet haben.<h3>\r\nEntscheidende Stunden in Pavia<\/h3>Nach den Aussagen der Cousinen folgen heute nun die Vernehmungen von Andrea Sempio und Marco Poggi. Bei Poggi soll der Fokus bei seiner Freundschaft mit dem angeklagten Sempio liegen.<BR \/><BR \/>Der Beschuldigte Sempio selbst gab an, vorerst von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch zu machen. Er werde zwar am heutigen Mittwoch vor der Staatsanwaltschaft in Pavia erscheinen, jedoch keine Fragen beantworten, teilte sein Verteidiger Liborio Cataliotti mit.<BR \/><BR \/>Die Entscheidung sei Teil einer mit Sempio abgestimmten Verteidigungsstrategie: Begründet wird sie unter anderem damit, dass die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen seien und die Aktenlage unvollständig sei. Zudem liege der Verteidigung das vollständige Dossier der Staatsanwälte noch nicht vor.