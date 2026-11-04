<b>von Micaela Taroni<\/b><BR \/><BR \/>Sempio weist die Vorwürfe zurück und ist überzeugt, dass seine Unschuld bewiesen werden kann. Die Entscheidung über den Antrag der Staatsanwaltschaft liegt nun beim zuständigen Vorverfahrensrichter (GUP), der im Rahmen einer Vorverhandlung über die Zulassung des Verfahrens befinden muss.<BR \/><BR \/>Chiara Poggi war am 13. August 2007 im Alter von 26 Jahren in ihrem Elternhaus in Garlasco getötet worden. Für die Tat wurde ihr Freund Alberto Stasi rechtskräftig zu 16 Jahren Haft verurteilt. Mit dem nun gestellten Antrag gegen Sempio erhält der aufsehenerregende Kriminalfall eine weitere juristische Dimension.<BR \/><BR \/>Nach der Darstellung der Anklage soll sich der Angriff auf Chiara Poggi in mehreren Phasen abgespielt haben. Sempio habe das Opfer zunächst bei einer Auseinandersetzung mit einem stumpfen Gegenstand im Bereich der Stirn und des rechten Wangenknochens getroffen. Dadurch sei die junge Frau zu Boden gestürzt.<BR \/><BR \/>Anschließend soll der Täter sie in Richtung der Kellertür gezerrt haben. Als Poggi versucht habe, sich aufzurichten und auf Händen und Knien Widerstand zu leisten, seien weitere Schläge gegen ihren Kopf erfolgt. Die Ermittler sprechen von mindestens drei bis vier zusätzlichen Verletzungen im linken Schläfen- und Scheitelbereich sowie am Hinterkopf. Danach soll der Täter den Körper die Treppe hinunter in den Keller gestoßen haben. Obwohl das Opfer zu diesem Zeitpunkt bereits bewusstlos gewesen sein soll, seien dort weitere vier bis fünf Schläge gegen den Kopf erfolgt.<BR \/><BR \/>Die besondere Grausamkeit begründet die Anklagebehörde mit der Anzahl und Schwere der Verletzungen sowie der Art und Weise, in der das Opfer angegriffen wurde. Als mutmaßliches Tatmotiv nennt die Staatsanwaltschaft die Zurückweisung eines sexuellen Annäherungsversuchs. Sempio soll aus Hass auf Chiara Poggi gehandelt haben, nachdem diese seine Annäherung abgelehnt habe. <BR \/><BR \/>Die Anwälte von Andrea Sempio reagierten auf den Antrag der Staatsanwaltschaft ohne erkennbare Überraschung. Verteidiger Liborio Cataliotti erklärte, es gebe nichts Neues und nichts Unerwartetes in der Anklage. Die Verteidigung sei darauf vorbereitet, sich mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig kündigte Cataliotti an, im Rahmen der Vorverhandlung die Aussetzung des Verfahrens beantragen zu wollen. Nach Auffassung der Verteidigung sollte das Verfahren gegen Sempio zunächst ruhen, bis über eine mögliche Wiederaufnahme des rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahrens gegen Alberto Stasi entschieden worden ist.<BR \/><BR \/>Auch Andrea Sempio selbst äußerte sich zu den neuen Entwicklungen. Gegenüber seinen Anwälten erklärte er, er sei bereit, sich den Vorwürfen zu stellen. Zugleich zeigte er sich überzeugt, dass seine Unschuld bewiesen werde. Damit weist er die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen weiterhin entschieden zurück.