Mordfall Huber: 18 Jahre Haft für Mangafic bestätigt

Der gebürtigen Bosnierin wurde vorgeworfen, ihren schwer kranken Ex-Mann Kurt Huber (71) am 4. Dezember 2016 in seiner Wohnung in Niederrasen mit 8 Messerstichen getötet zu haben.Obwohl die Verteidigung alles daran setzte, die Unschuld Mangafics zu beweisen, blieb es schlussendlich bei der verhängten Haftstrafe in erster Instanz.Das Gericht hat nun 90 Tage Zeit, die Urteilsbegründung schriftlich zu hinterlegen. Die Verteidigung kündigte bereits an, gegen das Urteil vor die Kassation ziehen zu wollen, berichtet das Tagblatt „Dolomiten“.

stol/em