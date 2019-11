Mordfall Huber: Dzenana Mangafic zu 18 Jahren Haft verurteilt

Der gebürtigen Bosnierin wurde bekanntlich vorgeworfen, ihren Ex-Mann Kurt Huber (71) am 4. Dezember 2016 in seiner Wohnung in Niederrasen getötet zu haben.





Nachdem die Staatsanwaltschaft am Montag 21 Jahre Haft gefordert hatte , verkündete Richter Carlo Busato am Dienstagabend das Urteil: 18 Jahre Haft für Dzenana Mangafic.Die beiden Verteidiger Andreas Tscholl und Angelo Polo hatten alles daran gesetzt, das Schwurgericht von Mangafics Unschuld zu überzeugen. Der Tod Hubers habe der Frau keine Vorteile gebracht, im Gegenteil sie habe dadurch ihre Wohnung und ihre Arbeit verloren. Mangafic habe kein Tatmotiv gehabt.

stol