Mordfall in Bozen: Dringend Tatverdächtiger festgenommen

Autopsie wird heute durchgeführt

„Muss verschwinden“

Wie berichtet, hatte sich Avni Mecja, der 27-jährige Ehemann der am Sonntag getöteten 35-jährigen Alexandra Elena Mocanu am Montagabend den Ermittlern in Bozen gestellt. (STOL hat berichtet.) Mecja war aus Albanien, wohin er am Sonntag von Treviso aus geflogen war, zurückgekehrt.In der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt es: „Nach den gesammelten Indizien und den Geständnisaussagen der beschuldigten Person hat die kriminalpolizeiliche Abteilung der Quästur Bozen die Festnahmeverfügung ausgeführt. Am heutigen Tag wird die Obduktion der Leiche vorgenommen, die gestern von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden ist. Unter Wahrung der Unschuldsvermutung gegenüber der beschuldigten Person wird innerhalb der vorgesehenen Verfahrensfristen beim Richter für die Vorerhebungen die Bestätigung der Festnahme beantragt.“Die Fahndung nach Avni Mecja lief seit der Auffindung seiner toten Frau auf Hochtouren. Schon bald gab es Hinweise, wonach er in sein Heimatland Albanien gereist sein könnte. Sein bzw. Alexandra Mocanus Handy war dort geortet worden. Mecja hatte sich Sonntagfrüh bei Familienangehörigen, die in Verona leben, gemeldet. Er soll gesagt haben, nach ihm werde bereits gesucht, er müsse verschwinden. Das tat er dann auch, indem er von Treviso aus einen Flug in die albanische Hauptstadt Tirana nahm. Was ihn bewog, es sich anders zu überlegen und zurückzukehren, dürfte er gestern den Ermittlern erklärt haben, als er – nachdem er sich in Bozen gestellt hatte und in Gewahrsam genommen worden war – von Staatsanwältin Claudia Andres angehört wurde. Über Mecjas Aussagen wurde vorerst nichts bekannt.Die Nachbarn des Ehepaars sind wichtige Zeugen. Auch anhand dessen, was sie am Samstagabend gehört haben wollen, rekonstruieren die Ermittler, was in der Wohnung in der Trieststraße 42/D in Bozen passiert sein könnte. Lesen Sie hier mehr dazu.