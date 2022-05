Mordfall Rabanser: Kein Zweifel an Zurechnungsfähigkeit

Auch befanden die Gutachter den 42-Jährigen durchaus für fähig, einem Strafverfahren zu folgen. Die dritte Frage, die U-Richter Emilio Schönsberg gestellt hatte – nämlich nach der potenziellen Gemeingefährlichkeit Rabansers – blieb unbeantwortet. Dieser Punkt wird nur dann geprüft, wenn die Zurechnungsfähigkeit des Betroffenen eingeschränkt ist oder völlig fehlt.Beides aber haben die Sachverständigen – Fabio Bonadiman im Auftrag des Richters, Alessia Cicolini für Staatsanwältin Federica Iovene und Giuseppe Sartori für die Geschädigten, die von den Rechtsanwälten Nicola Nettis und Ernest Cuccarollo vertreten werden – ausgeschlossen. Die Verteidigung hatte keinen Gutachter beauftragt. Wie berichtet, hatte Giuseppe Sartori schon vor einer Woche seine Ergebnisse hinterlegt, wonach Ivo Rabanser wusste, was er tat, als er – mit einem Tarnanzug bekleidet – in der Nacht auf den 1. November 2021 ins Haus seines Bruders Martin Rabanser eingedrungen war.Ivo Rabanser wird zur Last gelegt, seinen Bruder und dessen Frau Monika Lardschneider im Schlaf überrascht zu haben. Er habe 2 Messer, Pfefferspray und einen Elektroschocker dabei gehabt. Lardschneider konnte mit ihrem Sohn entkommen und Alarm schlagen. Ivo Rabanser wird vorgehalten, seinem Bruder schwere Stichverletzungen zugefügt zu haben. Dann harrte er aus, bis er festgenommen wurde. Schon Tage vorher soll er sich in der Umgebung von Wolkenstein aufgehalten haben, somit ist nicht auszuschließen, dass ihm die Staatsanwaltschaft vorwerfen könnte, mit Vorbedacht gehandelt zu haben.Dies wird sich zeigen, wenn sie – nun, da das Beweissicherungsverfahren beendet ist – die Ermittlungen abschließt. Ivo Rabanser hat übrigens in keinem seiner Gespräche mit den Gutachtern einen Grund für die Tat angegeben. Seinen Verteidigern Mara Uggè und Marco Boscarol gegenüber soll er aber vom stark getrübten Verhältnis zu seinen Geschwistern berichtet haben. In der Isolationszeit während Corona seien die negativen Gefühle dann hochgekocht.