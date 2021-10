Mordfall Riffeser: Grausamkeit bestritten

Im Juli hatte das Oberlandesgericht im Mordfall Alexandra Riffeser (34) das Strafmaß für Johannes Beutel (38) wegen Mord über 30 Jahre Haft bestätigt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Beutel seine Ehefrau am 24. September 2018 am Huber-Hof in Gratsch/Meran nach einem Streit mit 42 Messerstichen getötet hatte. Erschwerend war ihm dabei angelastet worden, dass das Opfer seine Gattin war und dass er mit Grausamkeit gehandelt habe.Dieser Erschwernisgrund wird nun in der von Beutels Verteidigern Marco Ferretti und Alessandro Tonon eingereichten Kassationsbeschwerde gegen das Urteil bestritten. Dabei berufen sich die Rechtsanwälte unter anderem auf ein Präzedenzurteil des Kassationsgerichtes zu einem Fall, der sich in der Provinz Chieti zugetragen hatte: Ein Mann war angeklagt, seinen Vater mit 39 Messerstichen tödlich verletzt zu haben, seine Mutter mit 72 Stichen. Die Wunden waren beiden Opfern in kurzer Abfolge zugefügt worden. Der Mann wurde wegen des Mordes an seinen Eltern verurteilt; dass der Erschwernisgrund der Grausamkeit dabei nicht festgestellt wurde, veranlasste die zuständige Staatsanwaltschaft, Kassationsbeschwerde einzulegen.Da es zu diesem Punkt verschiedene gegensätzliche Entscheide gab, befasste die erste Sektion des Höchstgerichtes damit die Vereinten Sektionen, und deren Maxime war eindeutig: Grausamkeit lasse sich nicht allein an der Anzahl der Verletzungen festmachen – was den Ausschlag gebe, sei die Absicht, die dahinterstehe, nämlich, das Opfer mehr leiden zu lassen als nötig. Beutels Verteidiger sehen dies nicht gegeben. Innerhalb von knapp 3 Minuten habe ihr Mandant seiner Frau alle Wunden zugefügt, 11 davon im Bereich des Halses. Nichts weise darauf hin, dass Beutel darauf abgezielt habe, die Qual des Opfers zu verlängern.Sollte das Höchstgericht den Erschwernisgrund der Grausamkeit aberkennen, könnte das Strafmaß für Beutel auf 24 Jahre sinken, mit einer weiteren – automatischen – Reduzierung aufgrund des verkürzten Verfahrens wäre das Endergebnis 16 Jahre Haft. Beutel wartet den Entscheid des Kassationsgerichtes im Bozner Gefängnis ab, wo er seit seiner Verhaftung nach der Tat einsitzt.

