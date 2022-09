Mordfall Riffeser: Heute Urteil über Johannes Beutel

Die Verteidiger bestritten insbesondere den erschwerenden Umstand der Grausamkeit. Die Entscheidung dürfte morgen fallen. Johannes Beutel sitzt seit 24. September 2018 hinter Gittern.



An diesem Tag war er in Gewahrsam genommen worden, nachdem er – wie ihm die Staatsanwaltschaft zur Last gelegt hatte – Alexandra Riffeser am Huber-Hof in Gratsch mit 43 Messerstichen verletzt und getötet hatte.