Mordfall Riffeser: Staatsanwalt fordert 30 Jahre Haft für Beutel

Johannes Beutel wird erschwerend Grausamkeit und die Tatsache, dass das Opfer seine Ehefrau war, vorgeworfen.30 Jahre Freiheitsentzug hat die Staatsanwaltschaft am Mittwoch im verkürzten Verfahren für Johannes Beutel (38) aus Vorarlberg gefordert. Ihm wird zur Last gelegt, seiner damals 43-jährigen Frau Alexandra Riffeser 42 Messerstiche versetzt und sie damit getötet zu haben.Am Donnerstag hat dann die Verteidigung das Wort, am Abend könnte bereits das Urteil fallen. Beutel wohnte der Verhandlung hinter verschlossenen Türen persönlich bei. Anschließend wurde er wieder ins Bozner Gefängnis gebracht, wo er seit seiner Verhaftung kurz nach Tat einsitzt.Da Beutel ein verkürztes Verfahren gewählt hat, steht ihm automatisch die Reduzierung des Strafmaßes um ein Drittel zu: Was in einem ordentlichen Verfahren lebenslang gewesen wäre, ergibt demnach die 30 Jahre Haft, die Staatsanwalt Igor Secco gefordert hat.

