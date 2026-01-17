Die Ermittlungen der Carabinieri aus Trient und Borgo Valsugana, koordiniert von der Staatsanwaltschaft Trient, führten laut der Nachrichtenagentur ANSA zur Verhaftung eines 40-jährigen marokkanischen Staatsbürgers. <BR \/><BR \/>Der Mann gilt als dringend tatverdächtig, Mauro Sbetta am vergangenen Wochenende in dessen eigenem Zuhause getötet zu haben.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mord-in-strigno-knackt-kommissar-dna-den-fall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die am Freitag durchgeführte Autopsie durch den Rechtsmediziner Dr. Dario Raniero lieferte die medizinische Grundlage für den Haftbefehl.<\/a> Während zunächst allgemein von einem Polytrauma die Rede war, präzisierten die Carabinieri in einer offiziellen Note nun die Details: Sbetta starb infolge einer intrakraniellen Blutung (Hirnblutung), ausgelöst durch einen heftigen Schlag.<BR \/><BR \/>Das Opfer wurde demnach mit einem stumpfen Gegenstand massiv am Kopf und im Nackenbereich getroffen – Attacken, die laut Spurenlage von hinten erfolgten, als Sbetta völlig arglos war.