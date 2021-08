Mordfall Vierschach: Hauptverfahren in die Wege geleitet

Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen seine junge Frau Fatima, die ein Kind erwartete, in der Nacht vom 29. Auf den 30. Jänner 2020 in ihrer Wohnung in Vierschach (Gemeinde Innichen) ermordet zu haben.Wie aus der Obduktion hervorging, starb die Frau am Erstickungstod. An ihrem Körper wurden Verletzungen vorgefunden, die auf eine gewaltsame Auseinandersetzung schließen lassen. Die hochschwangere Frau wurde schwer verprügelt.Aufgrund dieser Theorie hätte Mustafa seine Frau umgebracht, ohne es selbst zu merken. Der Richter hat aber beschlossen, ein Hauptverfahren in die Wege zu leiten. Er hat auch die mutmaßliche Verfassungswidrigkeit eines verkürzten Verfahrens nicht gelten lassen, die von der Verteidigung für Vergehen, für welche die lebenslange Haft vorgesehen ist, in den Raum gestellt worden war.Das Gerichtsverfahren wird am 19. November vor dem Schwurgericht in Bozen beginnen.

ansa/stol