Mordfall Zanella: Carabinieri suchen weiter nach Handy und Mordwaffe

Ende September dürften indes alle Daten aus dem Handy des Opfers sowie aus dessen und Kozlowskis Computer vorliegen. Am Montag wurde der Informatiker Litiano Piccin damit beauftragt, forensische Kopien – sogenannte Bit-Stream-Kopien – der Inhalte der 3 sichergestellten Geräte anzufertigen. Der Gutachter beginnt am 18. August mit seiner Arbeit und hat dafür 40 Tage Zeit. Von der Auswertung der Daten erhoffen sich die Ermittler genaue Informationen über die von Zanella und Kozlowski besuchten Webseiten, über ihren eventuellem E-Mail-Verkehr sowie – aus dem Handy – Daten über Aufenthalt und Kontakte des Opfers in den Stunden unmittelbar vor seinem Tod.Das Handy von Oskar Kozlowski ist nicht Gegenstand der aktuellen Untersuchung. Wie berichtet, hat dessen Verschwinden Ermittlungen gegen 4 junge Leute – 2 Frauen und 2 Männer – nach sich gezogen. Sie stehen unter dem Verdacht der persönlichen Begünstigung. Bei der gestrigen Beauftragung des technischen Gutachters wurden sie durch ihre Verteidiger vertreten. Oskar Kozlowski hatte ursprüngliche erklärt, sowohl sein Handy als auch die Tatwaffe in die Rienz geworfen zu haben. Trotz sofortiger Suche wurde aber weder das eine noch das andere gefunden. Der Grund – zumindest, was das Handy betrifft – klärte sich dann Tage später bei Kozlowskis Verhör: Da soll er angegeben haben, dass er das Handy einer jungen Frau übergeben habe, nachdem er Zanellas Wohnung verlassen hatte. Er habe ihr auch seinen PIN und den PUC gesagt und sie gebeten, es für sie aufzubewahren. Ob es in der Zwischenzeit gefunden wurde – darüber wird aus ermittlungstechnischen Gründen vorerst weiter Stillschweigen bewahrt.Oskar Kozlowski sitzt indes im Bozner Gefängnis – wegen Wiederholungsgefahr. Es gilt als wahrscheinlich, dass schon bald ein psychiatrischer Gutachter damit beauftragt wird, die Zurechnungsfähigkeit des 23-Jährigen zur Tatzeit abzuklären. Die Frage, ob Kozlowski imstande ist, einem Verfahren zu folgen, dürfte sich nicht stellen. Beim Verhör hatte er mit klaren Worten seine Version des Hergangs geschildert und die Eltern von Maxim Zanella um Verzeihung gebeten.

rc/stol