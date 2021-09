Mordfall Ziliani: 3 Verdächtige und eine mysteriöse Mailnachricht

Nur 8 Tage nach dem Verschwinden von Laura Ziliani Anfang Mai ging bei der Polizei in ihrem Heimatort in der Valle Camonica ein anonymes Mail ein: Ein angeblicher Nachbar behauptete darin, jemanden dabei beobachtet zu haben, wie er eine bewusstlose Frau aus dem Haus getragen und in ein Auto gebracht habe. Erst tags darauf habe der Mail-Schreiber erkannt, dass es sich dabei um Laura Ziliani gehandelt haben müsse. Außerdem behauptet der Unbekannte, für sein Schweigen bezahlt worden zu sein.Trotz eingehender Nachforschungen sei es der Polizei nicht gelungen, die Identität des Absenders zu entschlüsslen, berichten italienische Medien.Die 55-jährige Laura Ziliani aus der Provinz Brescia war im Mai spurlos verschwunden, erst im August wurde ihr Leichnam in einem Nebenfluss des Po entdeckt – nackt und kahl rasiert.Die Obduktion der Leiche hat ergeben, dass Laura Ziliani mit Medikamenten betäubt, aber nicht getötet wurde. Anschließend, so die Vermutung der Ermittler, wurde sie wohl im Schlaf mit einem Kissen erstickt.Da der Leichnam erst 3 Monate nach der Tat in stark verwestem Zustand gefunden wurde, könnte es allerdings schwierig werden, Beweise für eine Erstickung ohne Gewalteinwirkung zu finden.Beim Betreten des Frauengefängnisses in Verziano, Brescia, am Freitag hielten sich die beiden Schwestern an der Hand. Sie verbrachten die Nacht gemeinsam in einer Zelle. Der Freund hingegen wurde in Isolationshaft gestellt. Alle 3 hüllen sich weiterhin in Schweigen.Die Mutter der Toten, Marisa Ziliani, hat jedoch einen Verdacht zum Tatmotiv geäußert: Die 3 Verdächtigen sollen auf das Geld der Ermordeten aus gewesen sein, zwischen dem Freund und der Toten soll es auch schon zum Streit deswegen gekommen sein.Der Voruntersuchungsrichter vermutet, dass der 27-Jährige die beiden Schwestern zur Tat angestiftet haben soll.

