Mordopfer Ester Palmieri in Montalbiano beigesetzt

„Wir alle ringen heutzutage darum, einen Sinn in dem zu finden, was keinen Sinn macht. Wir sollten das endgültige Urteil Gott allein überlassen. Die Gewalt gegen Frauen muss bekämpft werden, aber vorher muss ich meine Mitmenschen respektieren und meine giftigen Gefühle im Zaum halten. Ohne dies wird es niemals Respekt vor Frauen geben. Wenn es unser Gewissen erschüttern könnte, wäre Esters Opfer wenigstens nicht umsonst gewesen“, sagte Don Albino Dell'Eva während des Gottesdienstes.In der ersten Reihe saßen Esters Eltern und die Mutter ihres Ex-Partners. In den letzten Tagen hatten sich die beiden Frauen mehrmals getroffen.„Es hat mich beeindruckt“, so Dell'Eva, „als Igors Mutter sich mutig entschloss, an der Tür von Esters Mutter anzuklopfen und um Einlass zu bitten. 2 Frauen, eine untröstlicher als die andere, entschließen sich, einander die Tür zu öffnen. Es gibt ein Licht in der Dunkelheit, klein, aber genug, um die Hoffnung nicht zu verlieren“.