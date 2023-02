Mordprozess gegen 30-Jährige in Innsbruck

Als das Opfer die Angeklagte beleidigte, kam es offenbar zu Handgreiflichkeiten. Schließlich packte die damals 29-Jährige ihre Kontrahentin, stützte sich mit ihrem ganzen Körper auf die am Rücken liegende Frau und würgte diese kräftig drei Minuten lang.Laut Anklage ergab eine Obduktion, dass der Tod die Folge der Gewalteinwirkung gewesen war. Die Angeklagte legte, wie eine Gerichtssprecherin der APA im Vorfeld mitteilte, ein Tatsachengeständnis ab. „Sie behauptet aber, dass sie ihr Opfer nur mit einer Hand gewürgt hat und dieses auch nur rot und nicht blau geworden ist“, sagte sie. Die Staatsanwaltschaft beantragte zusätzlich die Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Die Frau soll unter anderem an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden. Ihr droht bis zu lebenslängliche Haft.