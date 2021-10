Mordprozess nach Brandstiftung in Linzer Hotel

Im Landesgericht Linz startet am Montag der Mordprozess gegen 3 Letten, die im September des Vorjahres einen Landsmann in einem Hotelzimmer niedergeschlagen und anschließend den Raum in Brand gesteckt haben sollen. Der 50-Jährige starb einige Tage später.