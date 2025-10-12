<BR \/><BR \/>Laut mehreren Medienberichten, die die Behörden gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa bestätigten, soll es in der Nacht auf Sonntag auf dem Lkw-Parkplatz in Bozen Süd nahe der Messe zu einem heftigen Streit gekommen sein <BR \/><BR \/>Die Beteiligten sollen aufeinander losgegangen sein, auch ein Messer soll im Spiel gewesen sein. Ein Lkw-Lenker starb noch an Ort und Stelle. <BR \/><BR \/>Die Behörden fanden seinen reglosen Körper auf dem Asphalt. Ersten Informationen zufolge soll es sich beim Toten um einen 32-jährigen rumänischen Staatsbürger handeln. Die Polizei ermittelt, im Einsatz standen auch die Berufsfeuerwehr und die Rettung. <BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden. <BR \/><\/i>